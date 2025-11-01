近本は阪神のリードオフマンとしてチームを支えてきた(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext今季のFA有資格者が権利行使のための申請が10月31日からスタート。有資格者は11日までに在籍球団に意思を伝えれば、翌12日に宣言選手として公示され、他球団と交渉が可能となる。【FA2025】大目玉・阪神近本の去就はどうなる!?『注目度は低いが手を挙げれば間違いなく争奪戦!!』全球団が欲しがるCランクの選手が!!今年のFA戦線を語る【プロ