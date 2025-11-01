核兵器廃絶や国際平和について、科学的な視点から話し合う「パグウォッシュ会議」が広島で始まりました広島での開催は20年ぶりで世界39カ国から、専門家ら190人が参加。核軍縮や中東地域の安全保障などが議論されます。会議初日は8歳で被爆した小倉桂子さんが核兵器の非人道性を語りました。■被爆者・小倉桂子さん「私たちは“悪”による惨状を繰り返してはなりません。“悪”とは核兵器です。」また、ノーベル平和賞を受賞