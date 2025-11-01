日本相撲協会は１日、元小結・遠藤（追手風）の現役引退と、年寄「北陣」襲名を発表した。遠藤と同じ石川出身で、九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）で新入幕の欧勝海（鳴戸）は、１１学年上の先輩の引退に「綺麗な相撲を取っていて、憧れの存在だった。自分が大相撲をあまり知らなかった頃から、遠藤関は地元の力士だったので見ていた。（関取になってからも）なかなか話しかける勇気がなくて、あまりお話すること