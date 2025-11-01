広島の契約更改交渉がスタートした。１日、内田湘大内野手、仲田侑仁内野手、渡辺悠斗内野手、育成の杉田健投手、小船翼投手、竹下海斗投手が交渉に臨んだ。（金額は推定）高卒３年目の内田は年俸６００万円、高卒２年目の仲田は年俸５００万円でともに現状維持でサインした。今季１軍で６試合に出場した内田だが、ウエスタンでは打率・２０１。「苦しいシーズンだった」と今季を振り返り、「もうチャンスは少ないことは分かっ