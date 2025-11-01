日本時間11月2日（日）にアメリカ合衆国のデルマー競馬場で行われるブリーダーズカップクラシック（G1）の枠順が発表された。昨年3着のフォーエバーヤングが2年連続の参戦。世界最強を決める一戦に相応しいメンバーが揃っている。連覇を狙うシエラレオーネ、昨年2着のフィアースネスなど、同世代の強豪と再びしのぎを削り合う。※馬券発売あり9R・ブリーダーズカップクラシック（G1）3歳上 2000m ダ・左賞金等総額：700万米ドル1