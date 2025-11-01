日本時間11月2日（日）にアメリカ合衆国のデルマー競馬場で行われるブリーダーズカップマイル（G1）の枠順が発表された。日本からはアルジーヌが引退を表明しているデットーリ騎手で参戦する。欧州マイル戦線のトップホースも参戦。サーラン、ノータブルスピーチ、ザライオンインウィンターなど顔ぶれは強力。※馬券発売あり10R・ブリーダーズカップマイル（G1）3歳上 1600m 芝・左賞金等総額：200万米ドル1着賞金：104万米ドル