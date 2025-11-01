◇MLB ワールドシリーズ ドジャース3-1ブルージェイズ（日本時間1日、ロジャース・センター）ブルージェイズのシュナイダー監督がドジャースの山本由伸投手を「本当に優れた投手」とたたえました。3勝2敗で迎えた第6戦。勝てば32年ぶりのワールドチャンピオンとなる一戦は、第2戦で9回1失点の山本投手の前に序盤からランナーを出すも、3回の1得点のみ。9回もリリーフ陣を攻めてノーアウト2、3塁の好機をつくりましたが、レフトライ