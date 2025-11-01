¡þMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3-1¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º(ÆüËÜ»þ´Ö1Æü¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼)¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Éé¤±¤ì¤ÐWSÇÔÂà¤Î»î¹ç¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¾¡Íø¤·¡¢·èÃå¤ÏÂè7Àï¤Ø¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥­¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤µ¤ÎÈë¤±¤Ä¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2¾¡3ÇÔ¤È²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÂè6Àï¡£3²óÉ½¡¢1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Ê¤ª¤â2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Ïµ®½Å¤Ê2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü