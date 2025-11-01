女優でグラビアアイドルの蓬莱舞さんのFLASH デジタル写真集「蓬莱舞無防備なまなざし」がリリースされました。【写真】はかなげで美しい…蓬莱舞さん2022年に「制コレ22」でグランプリを受賞、以降グラビアに加え、映画やドラマを中心に女優としても活躍している蓬莱さん。2026年1月に20歳に迎える彼女の10代ラストの姿を収めた今作。ラフなTシャツや可愛らしい浴衣ではしゃぐ姿からビキニやチューブトップ、ワンピースタイプな