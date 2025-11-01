韓国の慶州で現地時間11月1日、「2025年APEC首脳宣言」（以下「宣言」）が発表されました。「宣言」は「持続可能な明日の建設」をテーマに、「連結、イノベーション、繁栄」の3つの優先分野を通じて共通の目標を推進する考えを表明しました。「宣言」は、「アジア太平洋地域は重要な時期にある。世界の貿易システムは大きな試練に直面している。人工知能（AI）などの革新的技術が急速に発展し、人口構造の変化が労働力市場を再構築