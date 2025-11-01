ソフトバンクは1日、ダーウィンゾン・ヘルナンデス投手（28）、ロベルト・オスナ投手（30）、ジーター・ダウンズ内野手（27）の3選手が帰国のために福岡空港を出発したと発表した。ヘルナンデスは42試合に登板し、1勝2敗9ホールド、防御率3・35。オスナは右肩のコンディション不良などで夏場とポストシーズンは出場がなかった。26試合の登板で3勝1敗8セーブ、防御率4・15。ダウンズは開幕スタメンも50試合にとどまり、打率226