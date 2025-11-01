「日本維新の会」東京都国立市議会議員・中川貴大氏（31）が1日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。クマに関する投稿への反響について言及した。中川氏は10月28日に「今すぐクマを絶滅させるべきです。私もそのための行動を始めています」とポストし、注目を集めていた。この件について中川氏は「私の発言を失言とする者も多少はいますが、私は失言ではなく名言だったと思っています」と持論を展開。また「被害人数もも