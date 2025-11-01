1日午前10時ごろ、横浜市中区の山下公園で「海に死体のようなものが浮いている」と通行人が近くにいた警察官に届け出た。横浜水上署によると、公園の岸壁付近の海から性別不明の上半身だけの遺体が見つかった。着衣はなかったといい、署は事件と事故の両面で調べる。現場は、公園前に係留されている大型貨客船「氷川丸」の近辺で、多くの観光客らが訪れる場所。