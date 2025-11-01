前半、敵陣へ攻め込む慶応の選手たち＝慶応高ラグビーの第１０５回全国高校大会県予選は１日、慶応高でブロック準々決勝２試合が行われ、慶応と横浜修悠館が準決勝に進んだ。慶応は日大に４０─１４で逆転勝ちし、横浜修悠館は桐光学園に５６─５で快勝した。ブロック準々決勝の残り６試合は２日に行われ、３連覇を目指す桐蔭学園、東海大相模などが初戦に臨む。