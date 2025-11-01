注目の女子プロレス「スターダム」の極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の同門対決は壮絶ドローに終わった。１１月３日の大田区総合体育館大会ではワールド＆ＳＴＲＯＮＧ女子王者の上谷沙弥が、同じヘイトに属するシングルリーグ戦「５★ＳＴＡＲＧＰ」覇者・渡辺桃をダブルタイトルマッチで迎え撃つ。１日のＴＫＰガーデンシティ千葉大会では前哨戦として、ヘイトの同門８人タッグマッチが実現。上谷は刀羅ナツコ、小