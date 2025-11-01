第57回全日本大学駅伝【前日取材】國學院大學・前田康弘監督 ━━今大会のテーマ、目標は？「2連覇をしに来ました。出雲駅伝で連覇を達成して、全日本も連覇を目指す形になりますが、出雲の時よりも選手のコンディションを1段階、2段階上げることができたと思います。この全日本で、日本一をもう一回取りたい。学生も同じ思いでこの1年間チームを作ってきましたので、まずはここでしっかり連覇を達成して、國學院大學