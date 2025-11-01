Ｊ１柏のＭＦ小泉佳穂（２９）は１日、チームがルヴァンカップ決勝（国立）で広島で１―３で敗戦。２０１３年以来となる優勝を逃した後、完敗を認めるしかなかった。チームの躍進を支える司令塔は「完敗です。実力で負けたと思っている」と悔しさをにじませた。その上で「もう少し前でボールに関われたら良かったが、（チームが）有効な形で前進できなかった。前半、そこにエネルギーを割くことになったのが悔やまれる。相手は