第57回全日本大学駅伝中央学院大学・川崎勇二監督前日取材 ━━予選が終わってからチームのコンディションは? 「トップ通過で学生も気分がいいのであまり疲労感を感じずにやっていますが、1年生の強い子が1人故障してしまったので、それは残念でした。どちらにしろ全日本の選考会では6番目ですしチャレンジャーでもありますから、学生にはシードが獲れなくて当たり前なんだからやれるだけのことやりなさい