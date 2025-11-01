いちき串木野市の神村学園で、創立70周年の記念式典が開かれました。 神村学園は、1956年、「串木野経理専門学校」として創立され、1990年に、「神村学園高等部・中等部」に校名を変更。現在は、幼稚園から専修学校まで設置され、これまでおよそ3万6000人が卒業しています。 きょう1日の記念式典には、在校生らおよそ1200人が出席し、学園のこれまでの歩みが映像で紹介されました。 そして、在校生代表が希望を持って挑戦し続け