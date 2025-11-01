来月、京都の「都大路」で行われる全国高校駅伝への出場権をかけた県大会がきょう1日、指宿市で行われました。 5区間21.0975キロの女子の部には14チームが出場。 序盤から神村学園が抜け出します。 1区の3年生・瀬戸口凜が2位と10秒以上の差をつけ、1年生の妹・恋空にたすきをつなぎます。 神村が独走の一方、2位以下は混戦。 鹿児島女子、鹿児島、鳳凰などが後を追います。 神村学園はその後も3区、4区、5区で区