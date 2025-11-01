中国の董軍国防相（右）と写真に納まる小泉防衛相＝1日、クアラルンプール（共同）【クアラルンプール共同】小泉進次郎防衛相は1日、訪問先のマレーシアで中国の董軍国防相と初めて会談した。沖縄県・尖閣諸島周辺で発生した中国海警局ヘリコプターによる領空侵犯や中国軍機による自衛隊機への接近を念頭に「東シナ海や太平洋地域でのさまざまな形の軍事活動活発化を深刻に懸念している」と伝達。「具体的かつ困難な懸案から目を