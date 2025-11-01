１０月３１日のフジテレビ「全力！脱力タイムズ」では、芸人ゲストのバッテリィズ・エースと、現在芸能界で競合が少ないおバカキャラ転向を狙う有名人による「ＢＣＧ（バカキャラゲット選手権）」が行われた。簡単なクイズに対して、優れたおバカ回答を出せるかを競うレース。有名人枠で頭脳派の河野玄斗、羽田圭介氏、ふかわりょうとともに、Ｍｒ．マリック（７６）が登場した。いまやハンドパワーで「１万円を破いたりした