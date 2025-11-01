家事ができない男性は、奥さんにかなり負担をかけていることを自覚したほうがいいですよね。一生懸命覚えようとする姿勢が見られるのであればいいですが、「やりたくない」「できないから仕方ない」と開き直るのはNGです。そんなスタンスでいると、一人ぼっちになったときに後悔するようで……？今回は、妻に出て行かれた男性が初めて炊飯器を使ったら家事スキルのなさに絶望した話をご紹介いたします。家事スキルのなさに絶望「