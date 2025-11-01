11月1日（現地時間10月31日、日付は以下同）。NBAでは「エミレーツNBAカップ2025」グループプレーが初日を迎え、計8試合が行われた。 ウェスタン・カンファレンスのグループBに入ったロサンゼルス・レイカーズは、敵地フェデックス・フォーラムでメンフィス・グリズリーズと激突。3勝2敗のレイカーズは、左手の指の捻挫と左足打撲のため直近3試合を欠場していたルカ・ドン