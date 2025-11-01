11月1日放送の満天☆青空レストランにて、ピーナッツバターを使った「エルヴィスサンド」を作りました！！レシピは以下の通りです✨ ★エルヴィスサンド【材料】ピーナッツバター（ハニーがおすすめ）食パンベーコンバナナ 【作り方】１. ベーコンを焼き、バナナをスライスする２. 食パンを焦げ目が少しつくくらいまでトーストし、ピーナッツバターを塗る３. ベーコンやバナナを乗せて完成