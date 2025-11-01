11月1日放送の満天☆青空レストランにて、ピーナッツバターを使った「エビチリピーナッツ」を作りました！！レシピは以下の通りです✨ ★エビチリピーナッツ【材料】ピーナッツバター（プレーン） ３０ｇアカアシエビ（他のエビでもOK）２０尾アスパラガス                       ４本スイートチリ             &