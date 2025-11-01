―ソフトバンクＧが狙う次のフロンティア、東京市場は変身銘柄の宝庫に― 人工知能（AI）はあらゆる産業分野でその存在感を際立たせてきた。我々の日常において静かに水のように浸透し、業界を問わず技術革新の担い手となり、同時に企業のダイナミズムの源泉となってきた。しかし、生成AIの登場から現在までの進化プロセスは、これまでAIが辿（たど）ってきた歴史とは比べ物にならないくらいにスピードが速い