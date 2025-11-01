¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î£±£·¡¦£µ¡×¡Ê£±Æü¡¢ÅÔÆâË¿½ê¡ËÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë£±Ê¬´ÖºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë³ÊÆ®µ»Âç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌäÂê»ù·ö²Þ¼«Ëý¡¢¤è¡¼¤Ç¤£¡¼¤Î¼«±ÒÂâ¤Î³ÊÆ®ÀìÂ°ÉôÂâ»þÂå¤ÎÉô²¼¤À¤È¤¤¤¦¥½¥ë¥¸¥ã¡¼²­ÅÄ¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°·ö²Þ¼«Ëý¤Î¥¸¥å¥ê¥ª¥µ¥ó¥Ô¥¨¡¼¥ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢±äÄ¹£Ë£ÏÉé¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¾×·â¤Î·ãÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤Ï¥µ¥ó¥Ô¥¨¡¼¥ë¤¬¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¹¶Àª¤Ë¡£Æñ¤·¤¤ÂÎÀª¤«¤é¤Î±¦¤Î¥Ï¥¤¥­¥Ã¥¯¤¬²­ÅÄ¤Î´éÌÌ¤òÂª¤¨¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¤òÃ¥