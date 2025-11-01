きょう夕方、埼玉県加須市の木造2階建て住宅で火事があり、現場から1人の遺体が見つかりました。きょう午後4時半ごろ、加須市柳生で「建物の2階から炎が出ている」と通行人から119番通報がありました。消防などによりますと、消防車など8台が出動し、火はおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟が全焼したとみられています。住宅の2階からは1人の遺体が見つかりました。この住宅には60代の女性と30代の長