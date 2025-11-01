芸術の秋を迎え、どこからともなくキンモクセイの香りがするようになった11月1日、63回目となる熊本県新人演奏会が県立劇場で開かれました。 【スケジュール一覧】熊本県芸術文化祭11月と12月のイベントはこちら この演奏会は、昭和37年（1962年）に始まり、20歳から30歳までで過去に出場した経験のない新人を対象に、今回は36人が臨んだオーディションを経て、13人が出場しました。 ソプラノやユーフォニ