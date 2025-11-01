６月に８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんの出身地である千葉・佐倉市で１日、「長嶋茂雄少年野球教室」が開催され、佐倉市少年野球連盟に加盟しているチームの小学４〜６年生、約３１０人が参加した。午前は中畑清氏や篠塚和典氏、村田真一氏ら巨人ＯＢの講師１１名による野球教室が行われ、午後はＯＢと小学生の混合チームがＡ・Ｂチームに分かれ、３イニングの試合形式で対戦。白熱した展開に、会場は盛り上がりを見せた。篠