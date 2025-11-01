「ぼくはサンタさんがほしいです」と書かれた置き手紙。心がふわふわと落ち着かないクリスマスのある日。子どもの無邪気な好奇心とグロテスクな結末…。『文学的なオチが癖になる雪のヤドカリ4コマ劇場』を無料で読む今回はサンタさんを軸にした4コマ漫画を集めました。漫画家・イラストレーターとして活躍する雪のヤドカリ（@yukinohotel）さんが送る「癖になる文学的なオチ」を楽しんでみてください。 「ぼくはサンタさんがほ