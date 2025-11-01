◆国内男子プロゴルフツアーフォーティネット・プレーヤーズ・カップ第３日（１日、千葉・成田ヒルズＣＣ＝７１３７ヤード、パー７１）選手会主催の新規大会の第３ラウンドが行われ、単独首位で出た金子駆大（ＮＴＰホールディングス）は１イーグル、１バーディーで６８と伸ばしたが、通算１３アンダーの２位に順位を下げた。５月の関西オープンに続く今季２勝目へ、３打差逆転を狙う。惜しいバーディーパットが続いたが「