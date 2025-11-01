◇バドミントンS/Jリーグ（１日、大田区総合体育館）国内最高峰リーグの新シーズンが開幕し、団体戦で昨季女王の再春館製薬所は広島ガスを２―１で下し、白星発進を切った。第１試合のダブルスでは“シダマツ”ペアで昨夏のパリ五輪銅メダルの志田千陽と、シングルスで世界選手権覇者の山口茜の“最強ペア”をリーグでは初結成。新見桃芭、相磯美心組を２１―１４、２１―１９のストレートで圧倒し、会場を沸かせた。志田、