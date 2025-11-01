【“休む”を知る】#1「ちゃんと寝たのに、なぜか疲れが取れない」「休日に何もせず過ごしても、回復した気がしない」そんな“なんとなくの疲れ”を抱えている人、多いですよね。でもその疲れ、もしかすると“休み方”を間違えているせいかもしれません。今回話を聞いたのは、『休養学：あなたを疲れから救う』の著者であり、医学博士・片野秀樹さん。“休むことを学問として研究している人”です。 ▲片野秀樹（かたのひでき）／