メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋の熱田神宮でスタートする学生三大駅伝の一つ「全日本大学駅伝」のみどころなどが2日、名古屋駅構内で紹介されています。 全日本大学駅伝は、名古屋の熱田神宮から三重県の伊勢神宮までの106.8kmを8区間で争います。 1日は名古屋駅構内のイベントスペースに大会をＰＲするブースが設けられ過去の熱戦の模様を映像で紹介するなどして大会の魅力を伝えています。