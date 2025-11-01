今年6月には横浜アリーナでの公演も成功させたハロー！プロジェクトのアイドルグループ・アンジュルムの橋迫鈴（はしさこ・りん＝20）が10月31日、ガチすぎるハロウィンの仮装姿を披露した。グループの公式Xや自身のブログに「リンえもん」の画像を掲載した。 【写真】アイドルはどこ？ガチすぎる「リンえもん」 青の全身タイツでお腹の部分は白、まぶたに目、鼻は赤、口も大きく描き、ヒゲもある。