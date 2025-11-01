交通事故被害者の遺族らがJリーグのルヴァンカップ決勝戦を観戦しました。犯罪被害者支援の一環として交通事故で家族を失った子供たちなど11家族、あわせて31人が国立競技場で行われたJリーグのルヴァンカップ決勝戦に招待されました。試合前には、実際に選手が座るベンチに腰を掛けたり、ゴールポストと記念撮影をするなどピッチの見学を行いました。夫を交通事故で亡くし娘とともに観戦した女性は「家族連れがたくさん来る場所っ