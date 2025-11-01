1日夕方、石川県白山市の国道を車で走っていたドライバーが道路を横切る子グマ1頭を目撃し、消防に通報しました。けが人は確認されていません。白山消防署白峰分署によりますと1日午後4時10分ごろ、白山市白峰の国道157号で車を運転していた男性が、子グマが道路を横切るのを目撃しました。現場は白峰小学校から約400メートル北の道路上で、子グマは手取川から大道谷川方面に逃げて行ったということです。これまでのところけが人は