あすは、北海道は暴風は収まる見込みですが、上空の強い寒気の影響であすも雷雨に注意が必要です。東北日本海側や北陸、山陰も午後は雨の範囲が広がり、雷や突風を伴うおそれがあります。仙台も夜はにわか雨があるかもしれません。関東から西は太平洋側を中心に晴れて行楽日和でしょう。ただ、関東は午後、南風がやや強まる所がありそうです。西日本と東日本は、朝も日中もきょうと同じくらいの気温の所が多いでしょう。昼間は各地