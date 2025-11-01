ノア１日の上尾大会で、ＧＨＣタッグ王者の?黒い選手会長?ことマサ北宮（３７）がＷＷＥ・ＮＸＴのタンク・レジャー（２６）と火花をちらした。８日の東京・後楽園ホール大会で王座戦を控える２人はこの日、前哨戦で一騎打ち。同じ「ＴＥＡＭ２０００Ｘ」メンバーの杉浦貴とのタッグでベルトを保持する北宮と、ハンク・ウォーカーとのタッグで挑戦するレジャーは、何度もタックルでぶつかり合うなど序盤から激しくやりあっ