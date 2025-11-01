11月1日に東京競馬場で行われた第11R・ペルセウスステークス（ダ1600m）で、ジェイパームス（せん5・美浦・堀宣行）が、1分32秒9のタイムで勝利。3歳以上・ダート1600mの中央競馬レコードタイムを24年ぶりに更新した。【新馬/東京6R】キラーアビリティ半弟 ジェイパームスがデビューV衝撃のレコードから24年従来のレコードは、2001年10月27日の武蔵野ステークス（G3）でクロフネが記録した1分33秒3。今回、その記録を0秒4上回