【モデルプレス＝2025/11/01】雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜（せいな）が10月31日、自身のInstagramを更新。大胆なコスプレ姿に反響が集まっている。【写真】23歳ギャルママモデル「服どうなってるの？」美谷間のぞく大胆コスプレ◆聖菜、抜群のスタイルでコスプレ披露聖菜は、黒と白を基調としたメイド風コスチューム姿を投稿。胸元が大きく開いた黒いシャツに、白のフリル付きエプロン、脚には網タイツを合わせた