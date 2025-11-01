【モデルプレス＝2025/11/01】元モーニング娘。の加護亜依が11月1日、自身のInstagramを更新。「新世紀エヴァンゲリオン」のキャラクター・綾波レイのコスプレ姿を公開した。【写真】加護亜依「再現度高すぎ」衝撃の綾波レイコスプレ◆加護亜依、綾波レイのコスプレ披露加護は、かぼちゃの絵文字とともに綾波レイのコスプレ写真を投稿。青みがかったシルバーグレーのウィッグを被り、ヘッドセットをつけ、体にぴったりとフィットし