なでしこジャパンの“新旧１０番コンビ”澤穂希さんと岩渕真奈さんが１日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）にそろって出演。２０１１年女子Ｗ杯優勝の裏側を明かす一幕があった。今回のテーマは「黄金コンビ」。現在、３２歳の岩渕さんは４７歳の澤さんに対し、「１５歳違うんですけど、ピッチの上では頼れる存在だったんですけど、引退して気づきました。ピッチ外では私の方がまともだなって」