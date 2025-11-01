巨人は１日、ジャイアンツタウンスタジアムで秋季キャンプ第１クール最終日の練習を行った。２９日の初日から４日間、若手主体に練習量をたっぷり確保し、中身の濃いメニューを行ってきた。この日も守備練習、シートノック、ロングティー打撃などを実施。阿部監督が自らノックバットを持ち石塚、泉口、門脇、リチャード、育成選手のティマらに内野ノックを打つ場面もあった。投手陣はブルペン入りする場合は１回１３０球以