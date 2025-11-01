夫・将也（29）の不貞が発覚したことで、主人公・みわ（28）は娘とともに実家に戻り別居することに。あまりのショックから、別居中も将也を責めるLINEを送り続けていました…。『私はモラハラ妻ですか』をごらんください。 夫・将也の不貞が発覚し、長女と実家で別居中の私、みわ（28）。怒りと裏切られた痛みから、将也を責める行為が止められなくて…。 私はサレ妻 私、みわ。28歳。まさか自分が「サレ妻」になるなん