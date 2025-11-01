◇MLB ワールドシリーズ第6戦ドジャース3−1ブルージェイズ（日本時間1日、ロジャース・センター）MLBワールドシリーズの第6戦が日本時間1日に行われ、ドジャースが接戦に勝利。ワールドチャンピオンの行方は第7戦に持ち越しとなりました。試合が動いたのは3回、ドジャースのトミー・エドマン選手がツーベースヒットを放ち出塁すると、大谷翔平選手は申告敬遠で2アウト1、2塁へ。2番のウィル・スミス選手がタイムリーツーベース