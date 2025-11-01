アイドルグループ「NMB48」の元メンバーの白間美瑠さんの4冊目となる写真集（11月14日発売、秋田書店）の誌面カットが公開されました。【写真】ナイトマーケットでおどけるしぐさの白間美瑠さんNMB48の1期生として11年間グループを牽引し、圧倒的な存在感と華やかな笑顔で多くのファンを魅了してきた白間さん。2021年の卒業後はモデル・女優として活動の幅を広げ、その凛とした美しさと洗練された表現力で、今もなお輝きを増し続け