１日から始まった指名手配容疑者の捜査強化月間に合わせ、県警は、２７年前に旧群馬町で発生した一家３人殺害事件で指名手配されている男の情報提供を、ＪＲ高崎駅で呼びかけました。 この事件は、１９９８年１月１４日、旧群馬町三ツ寺、現在の高崎市の住宅で一家３人が殺害されたものです。警察は、元トラック運転手の小暮洋史容疑者（５６）を殺人の疑いで全国に指名手配しています。 １日はＪＲ高崎駅で、県警本部の捜査員や